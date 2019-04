Caressa ci ricasca: «Buon gioco dell’Ajax? Meglio la concretezza della Juve» – VIDEO

Caressa ha spiegato la sua posizione in merito al gioco dell’Ajax: «Sono bravi, ma la concretezza è un’arma di cui non dispongono»

Fabio Caressa è da tempo preso di mira dai social per le sue dichiarazioni spesso al di fuori delle righe. Queste sono le sue parole risalenti a pochi giorni fa: «Vediamo che fa l’Ajax, squadra di fenomeni. Vediamola con la Juve, sono curiosissimo. Ok la grande qualità, ok che gioca benissimo, ma la concretezza è un’altra cosa».

Visto il KO di stasera della Juventus contro l’Ajax, sembra che anche questa volta il pronostico di Caressa non abbia avuto buon esito.