Carrasco ha chiesto la cessione, Milan alla finestra: le ultime

Carrasco vorrebbe tornare a giocare nel calcio che conta e avrebbe chiesto la cessione al Dalian Yifang, il Milan è pronto al blitz

Sfumati Muriel e Fabregas il Milan si è buttato a capofitto su Carrasco, ex Atletico Madrid ora in forza al Dalian Yifang. Nonostante la giovanissima età, Carrasco è volato in Cina un anno fa dove percepisce un lauto stipendio. Il belga, tuttavia, vuole fare ora un passo indietro e secondo diversi media cinesi avrebbe chiesto la cessione al suo club di appartenenza, il Dalian Yifang. L’ex Colchoneros sembra aver deciso e non ci sarebbero margini per un ripensamento.

Dopo la sua richiesta ufficiale, il club cinese ha fatto il prezzo per il suo cartellino: 30 milioni di euro. Gli agenti del classe 1993 sono al lavoro per trovare una via di fuga e per ammorbidire le richieste dei dirigenti del Yifang. Perché Carrasco ha mercato in giro per l’Europa: Manchester United e Bayern Monaco studiano la situazione. Il Milan, dal canto suo, può offrire solo un prestito con diritto di riscatto a fine stagione (operazione che non piace al club orientale) e avrebbe chiesto al Dalian Yifang di partecipare al pagamento dell’ingaggio. Insomma, una pista molto complicata ma la prima mossa da parte del club di via Aldo Rossi è stata fatta.