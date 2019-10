Carrera: «Conte non mollerà facilmente. Sarri ha la mentalità della Juve»

Massimo Carrera, ex terzo allenatore della Juve sotto la gestione Conte, parla di vari temi, tra cui anche la lotta con l’Inter

Sulle pagine di Tuttosport, Massimo Carrera ha parlato di Juve. Le parole dell’ex terzo allenatore sotto la gestione Conte.

LOKOMOTIV MOSCA – «La Juve è favorita ma non deve sottovalutare l’avversario, il calcio russo è in crescita. Consigli? Attenzione ai più esperti Joao Mario, Howedess, Corluka e Krychoviak; soprattutto un albergo vicino lo stadio, c’è tanto traffico».

RONALDO – «Incredibile, sembra uno di 28 anni. La sua fame e l’ambizione gli faranno superare Pelé per numero di gol. In campo fino a 40 anni? Dipende da come si sentirà, ma non mi stupirei».

DE LIGT – «Diventerà il più forte del mondo, è normale doversi ambientare in Italia, all’Ajax c’era meno tattica».

SARRI – «Si è confermato un grande allenatore, ha assimilato la mentalità Juve».

CONTE – «La Juve punta a vincere tutto, indipendentemente da chi c’è sulla sua strada, lui di certo non mollerà il colpo facilmente».

CHAMPIONS – «Mi piacerebbe vedere la Juve battere il Liverpool in finale di Champions».