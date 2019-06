Casillas dice basta: oggi sarà annunciato il ritiro?

Secondo O Jogo il portiere spagnolo, Iker Casillias, si ritirerà dopo l’infarto del 2 maggio scorso

Iker Casillas appenderà i guanti al chiodo. Secondo quanto riferito dal giornale portoghese O Jogo, il portiere spagnolo, infatti, ha deciso di non tornare all’attività agonistica dopo l’infarto subito il 2 maggio scorso durante un allenamento.

Il quotidiano portoghese è sicuro del ritiro dell’ex Real Madrid e parla già di un ruolo in società pronto al Porto. Per Casillas si prospetta un futuro da dirigente. Probabile che verrà annunciata una conferenza stampa nei prossimi giorni per ufficializzare il tutto.