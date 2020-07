Caso Griezmann al Barcellona, Setien: «Non gli chiederò scusa»

Antoine Griezmann è stato fatto entrare soltanto nel recupero contro la sua ex squadra e Setien non intende chiedergli scusa

Piove sul bagnato in casa Barcellona. Come se non bastasse il sorpasso in classifica del Real Madrid e il pareggio contro l’Atletico Madrid, è scoppiato il caso Griezmann. Il francese è stato fatto entrare al 90′ contro i Colchoneros, quasi umiliandolo. In conferenza stampa Quique Setien si è difeso: «Non era facile cambiare senza destabilizzare la squadra. Capisco che possa averla presa male ma non sono d’accordo sul fatto che possa essere stato umiliante. Gli parlerò ma non gli chiederò scusa. Devo prendere decisioni e le mie scelte sono ponderate, i giocatori che erano in campo (Puig, Messi e Suarez, ndr) stavano facendo bene».

Dall’altra parte, Diego Simeone, ha così commentato: «Sono senza parole». L’ex tecnico del Petite Diable ha risposto seccamente sul trattamento riservato al suo ex giocatore. L’attaccante è passato la scorsa estate al Barcellona per 120 milioni di euro, l’importo della sua clausola rescissoria.