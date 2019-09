Caso Lukaku, Gravina: «Servono modalità di repressione più forti»

Parole durissime, quelle del presidente della FIGC Gravina, per commentare l’episodio di razzismo a Cagliari, con Lukaku come vittima

(dal nostro inviato) – Dichiarazioni forti e severe da parte del presidente della FIGC Gravina a seguito dell’episodio di razzismo che ha visto come vittima Romelu Lukaku durante Cagliari Inter. Ecco il commento di Gravina nel corso del Memorial Scirea.

«Abbiamo adottato norme molto severe contro il razzismo e la discriminazione territoriale. Sull’episodio di ieri bisogna essere attenti e cauti. È gravissimo anche se sono stati pochissimi i tifosi a rendersi protagonisti di questo gesto, un gesto da condannare severamente. In campo non si è sentito, è stato solo ravvisabile attraverso il video di un tifoso, infatti non è stato segnalato dalla procura e dagli ispettori federali. Dovremo attivare modalità di repressione molto più forti, quello fatto al momento non è sufficiente».