Il centravanti non si è allenato quest’oggi con la sua ex squadra. United comunque furioso: arriva la multa?

Nuovi risvolti sul caso Romelu Lukaku. Il centravanti belga si avvicina all’Inter. I nerazzurri sono pronti all’acquisto del calciatore del Manchester United che quest’oggi, a differenza di quanto accaduto nei giorni scorsi, non si sta allenando con l’Anderlecht.

Il calciatore era tornato a trovare il suo ex club e si era allenato con il club belga ma quest’oggi non è in campo. Come riporta il Daily Mirror il club inglese non ha apprezzato la decisione del centravanti belga e potrebbe anche multarlo per 450mila sterline.