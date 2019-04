La decisione del Giudice Sportivo sul caso maglia Acerbi: sanzionati i due rossoneri Kessié e Bakayoko. Le ultimissime

E’ arrivata la decisione della Procura sul caso maglia Acerbi: sanzione pecuniaria contro Kessie e Bakayoko, i due giocatori del Milan rei di aver deriso il difensore della Lazio, mostrando la sua maglia, appena scambiata dall’ex Chelsea, alla Curva, in segno di derisione. Secondo l’Ansa, il procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro ha appena firmato il patteggiamento per il caso.

Per i due calciatori rossoneri sono arrivate delle sanzioni di 33mila euro ciascuno, 20mila euro di multa anche alla società milanista (per un totale di 86mila euro), a sanzione è stata ridotta di un terzo per i benefici previsti nei patteggiamenti. Secondo le ultime indiscrezioni, la Procura non aprirà un’indagine sui cori dei tifosi laziali nei confronti di Bakayoko, emersi da un video diffuso via social.