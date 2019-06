Caso Palamara: Claudio Lotito nel giro dei favori. Ecco il ruolo del presidente della Lazio

Il Caso Palamara ha scosso Roma: dalle pagine del Messaggero si punta il dito anche contro Claudio Lotito

Il caso Palamara ha scosso per l’ennesima volta la Capitale. Come riportato da Il Messaggero, l’inchiesta del Gico della Guardia di Finanza coinvolge Luca Palamara, pm di Roma, e con lui un gruppo composto da Luigi Spina, Corrado Cartoni, Antonio Lepre, Gianluigi Morlini e Paolo Criscuoli. Ma non solo:ai consessi notturni partecipava anche Claudio Lotito.

Il patron biancoceleste è amico di Palamara e il suo ruolo era quello di rimediare biglietti per le partite, in tribuna d’onore, a chi di dovere. Come ad esempio a Luigi Spina, in occasione dell’ultima finale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta all’Olimpico il 15 maggio.