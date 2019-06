Caso Platini: «Situazione preoccupante, pronti a collaborare con le autorità». Così la FIFA dopo il fermo imposto all’ex presidente UEFA

Come riportato dall’ANSA, la FIFA ha definito “preoccupante” la notizia del fermo imposto dalla polizia a Michel Platini per le accuse di corruzione sull’assegnazione del Mondiale del 2022.

“Siamo a conoscenza del fatto ma non conosciamo i dettagli della inchiesta” precisala FIFA che “ribadisce il suo pieno impegno a cooperare con le autorità in ogni paese del mondo dove indagini sono in corso in relazione al calcio”.