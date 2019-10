Antonio Cassano parla del caso Insigne-Ancelotti in casa Napoli e rivela un retroscena: le parole dell’ex calciatore

Ospite a Tiki Taka, Antonio Cassano parla del malumori di Insigne, in rottura con Ancelotti. Le parole dell’ex attaccante.

«Nessuno lo vuole dire ma secondo me Ancelotti ha tentato in tutte le maniere di mandarlo via, visto che ha preso Lozano in estate. Per quale motivo Ancelotti ha messo in disparte il 4-3-3 con cui il Napoli giocava a memoria?» ha dichiarato l’ex calciatore.