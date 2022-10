Cassano: «Spalletti lo fanno passare meno bravo per quel che realmente è»

L’ex giocatore ha speso parole al miele verso l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, elogiando il gioco degli azzurri

Antonio Cassano, ex giocatore, ha parlato del Napoli di Spalletti ai microfoni della “Bobo Tv”. Di seguito riportiamo le sue dichiarazioni al miele per l’ex allenatore della Roma.

PAROLE – «Spalletti lo fanno passare meno bravo per quel che realmente è. Ma il calcio più bello della storia della Roma l’ha fatto Spalletti e si sta ripetendo anche a Napoli. Il gioco di Sarri era più leggibile, con Spalletti questo non accade: hanno mille alternative e ti ammazzano in ogni maniera».