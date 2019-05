Castagne sul futuro: «Milan? Mi piace la A ma anche la Premier»

Timothy Castagne, terzino dell’Atalanta, ha parlato del suo futuro ma anche della sua annata a Bergamo

Timothy Castagne è uno dei punti di forza dell’Atalanta di mister Gasperini. Il laterale belga, classe 1995, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, tra presente e futuro: «Rispetto a quando sono arrivato a Bergamo, oggi sono un altro calciatore. Merito soprattutto di Gasperini, poi in Italia non ci sono alternative: impari o impari. Il mio ruolo naturale è quello di esterno destro, quest’anno sono stato utilizzato quasi sempre a sinistra».

Il giocatore ha parlato della corsa Champions e del futuro (piace a Milan, Roma e Napoli): «La nostra rivale principale per il quarto posto in classifica e la qualificazione alla prossima Champions League è il Milan, a -3 come la Roma, ma in vantaggio negli scontri diretti. A gennaio sarei potuto andare via, poi ho giocato titolare contro Sassuolo e Juventus. È andata bene, altrimenti cosa mi sarei perso… Il mio futuro? Mi piace la Serie A, idem la Premier e gli altri campionati. Non chiudo a niente».