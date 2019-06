Castillo Juve: chi è il classe 2000 che potrebbe arrivare dal Chelsea

Si parla di un probabile acquisto di Juan Castillo da parte della Juve. Scopriamo meglio questo giovane talento del Chelsea

Collegato al probabile arrivo di Sarri sulla panchina bianconera, si dice che la Juve pensi all’acquisto del giovane Juan Familia Castillo, classe 2000 olandese di origine dominicana. Il Chelsea ha acquistato il ragazzo a metà 2016, battendo la concorrenza del Manchester United e strappandolo così all’Ajax.

Nell’ultima stagione, Castillo ha giocato con frequenza nelle giovanili del Chelsea, brillando in Premier League 2 e in Youth League. Si tratta di un terzino tecnico e molto propositivo, con un passato da centrocampista. Non a caso, ha fatto ben 10 assist nel corso dell’ultima stagione.