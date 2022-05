Castrovilli: «Sto alla grande, non mi abbatto. Contento per la Cremonese». Le parole del centrocampista della Fiorentina

L’infortunato Gaetano Castrovilli ha parlato Cuoregrigiorosso.com parlando anche della promozione della Cremonese in Serie A.

Adesso sto alla grande, in questi momenti non bisogna abbattersi, sennò la strada si complica. Da quando mi sono fatto male ho ricevuto tanti messaggi di affetto e questo ha significato tanto per me. Promozione della Cremonese? Quest’anno ho seguito più la Cremo che la Serie A. Guardo tutte le loro partite e sono felicissimo per il traguardo raggiunto. Non vedo l’ora di tornare a Cremona per giocare in campionato, così da salutare staff e tifosi, quella è stata una tappa fondamentale per la mia carriera. Se sono arrivato a questi livelli è merito loro. Adesso però devo pensare a recuperare»