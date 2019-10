Castrovilli: «Il rinnovo è una grande emozione. Che sogno la Serie A»

Gaetano Castrovilli parla delle sensazioni provate dopo il rinnovo con la Fiorentina e del suo inizio stagione: le parole

Ai microfoni di Radio Selene, Gaetano Castrovilli parla dell’esordio in Serie A e del rinnovo con la Fiorentina.

SERIE A – «È un sogno, sia per me che per la mia famiglia».

RINNOVO – «Il rinnovo è una grande emozione, tutti i sacrifici che ho fatto con la mia famiglia adesso sono stati ripagati. Avevo anche pensato di smettere, quando vedevo la mia famiglia in difficoltà: fu mio zio a dirmi di non mollare a dodici anni. Sono molto contento per la fiducia che mi stanno dando mister, società e tifosi. Spero di ripagarla e continuare a fare bene. Devo tanto ai miei genitori: mi hanno insegnato i valori della vita, su tutti l’umiltà».