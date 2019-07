Catania, Sottil esonerato insieme al suo staff: il possibile sostituto 

Il Catania ha esonerato l’allenatore Andrea Sottil insieme al suo staff: svelato il possibile sostituto per la panchina

«Il Catania comunica di aver sollevato Andrea Sottil dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. La società ringrazia l’allenatore piemontese per il lavoro svolto con professionalità ed impegno costante, evidenziando sincero affetto per il club e la città. Sollevati dai rispettivi incarichi anche l’allenatore in seconda Gianluca Cristaldi, il collaboratore tecnico Salvatore Gentile ed il responsabile della preparazione atletica Cristian Bella».

Nella giornata di oggi, con questo comunicato, il Catania ha ufficializzato l’esonero di Sottil e del suo staff. Secondo Tuttomercatoweb, il possibile sostituto per la panchina del club del Delfino, potrebbe esser l’ex Perugia, Andrea Camplone.