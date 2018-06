Cattelan e Alciato a La Fiorita: giocheranno la Champions League!

Alessandro Cattelan e Alessandro Alciato sono i due nuovi acquisti de La Fiorita. Il club sammarinese si rinforza con i due italiani per giocare la Champions

Incredibile ma vero: Alessandro Cattelan, presentatore, e Alessandro Alciato, giornalista, sono i due nuovi acquisti del La Fiorita, formazione sammarinese che giocherà i preliminari di Champions League il prossimo 26 giugno. Operazione di marketing o realtà? Il La Fiorita ha provato a convincere Bolt sui social ma non è ancora arrivata la risposta e mentre in Russia andranno in scena le gare decisive per il passaggio del turno agli ottavi, i due Alessandro potrebbero scendere in campo a Gibilterra per giocare la Champions League. Il club di San Marino proverà a coronare il sogno di accesso ai gironi ma l’impresa è ardua.

Prima bisognerà battere il Lincoln Red Imps e poi il 29 la vincente dell’altra semifinale tra Santa Coloma (Andorra) e Drita (Kosovo). Nella peggiore delle ipotesi il La Fiorita giocherà il secondo turno preliminare di Europa League. Alessandro Cattelan è tesserato con il Derthona, formazione che milita nella prima categoria, e come ha rivelato lui stesso, attende il transfer per concretizzare il passaggio al La Fiorita ma il presentatore ha sostenuto e superato le visite mediche. Alciato ha postato una foto sul suo profilo: «È tutto vero! #champions #lafiorita». Cattelan avrà la maglia numero 2, Alciato la numero 7. Insieme a loro anche l’ex calciatore Damiano Tommasi.