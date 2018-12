CdA Inter: oggi l’annuncio di Marotta. Il dirigente è in sede

Il dirigente dell’Inter è arrivato in sede per il Consiglio d’Amministrazione che ratificherà la sua nomina. CdA Inter: le ultimissime

E’ il Beppe Marotta day in casa Inter. Dopo l’addio alla Champions League, la dirigenza nerazzurra volta pagina ed è pronta a dare il via all’era Beppe Marotta. Il dirigente ex Juventus sta per firmare il suo nuovo contratto con la società di Suning. L’ex bianconero è già operativo da alcune settimane ma ufficialmente la sua nomina a nuovo dirigente dell’Inter verrà ufficializzata solo oggi. CdA Inter: giorno importante in casa nerazzurra con la nomina del nuovo amministratore delegato.

Pochi minuti fa sono arrivati in sede anche Giovanni Gardini e Piero Ausilio. Anche Beppe Marotta è arrivato nella sede dell’Inter per il CdA che ratificherà la sua nomina come amministratore delegato, con delega per la parte sportiva. Giornata importantissima dunque per l’Inter. Tante novità per i nerazzurri, pronti a ripartire dopo l’eliminazione dalla Champions League. Il futuro dirigente interista sarà cooptato nel consiglio d’amministrazione nerazzurro al posto di uno dei nove attuali consiglieri ed è probabile che ad essere “revocato” sia uno di quelli in quota Suning. L’ex Juve prenderà possesso della parte sportiva, Antonello resterà nell’area economico-finanziaria. Il dirigente non sarà presentato alla stampa, ma parlerà attraverso la tv ufficiale dell’Inter e sabato farà l’esordio ufficiale in Udinese-Inter.