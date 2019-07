Ceballos Arsenal: perché lo spagnolo serviva a Emery

Dani Ceballos è un innesto molto funzionale per l’Arsenal di Unay Emery. Porta caratteristiche che servono ai gunners

L’Arsenal ha ufficializzato il prestito di Dani Ceballos per la prossima stagione. Con la partenza di Ramsey e un Ozil sempre più in calo, ai gunners serviva aumentare la qualità in mezzo, dotandosi di un interno di grande estro in grado di agire tra le linee.

Dopo la sfortunata esperienza al Real Madrid, Ceballos ha l’occasione di affermarsi nel campionato più seguito al mondo. Giocando con continuità e con Xhaka e Torreira alle spalle, lo spagnolo può migliorare in fase di rifinitura, visto che finora non ha mai realizzato molti assist.