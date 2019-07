Ceballos Milan: il record dello spagnolo agli Europei under 21

Il Milan sogna Ceballos. Lo spagnolo ha disputato dei grandissimi Europei Under 21, abbinando tecnica a dinamismo

Ceballos, sogno di mercato del Milan, è reduce da un Europeo Under 21 in cui ha trascinato la Spagna alla vittoria. Oltre ai gol e agli assist, l’ex Real Betis ha dimostrato grande dinamismo: ha infatti completato ben 19 dribbling.

Nessun altro giocatore ha fatto come lui in questa competizione. Non solo tecnica e capacità di rifinitura quindi, Ceballos possiede pure un ottimo cambio di passo. Sarebbe un profilo adatto per il Milan.