Ceballos-Milan: le ultime dopo il blitz della dirigenza a Madrid. Cosa trapela dopo l’incontro tra Perez e Maldini-Boniek

Il vortice del calciomercato ha accostato con violenza il profilo di Dani Ceballos al Milan. Il centrocampista spagnolo, impegnato nell’Europeo Under 21 con la sua Nazionale, è in uscita dal Real Madrid dove non ha mai trovato il giusto feeling con Zinedine Zidane.

Il blitz di Maldini e Boban nella capitale iberica non ha portato a sviluppi immediati: i 50 milioni richiesti da Florentino Perez sono una cifra difficilmente raggiungibile. L’incontro, per il momento, è stato propizio dal punto di vista diplomatico a un primo contatto tra le due dirigenze.