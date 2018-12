Calciomercato: Bayern Monaco determinato su Cengiz Under. Il giocatore della Roma ha attirato l’interesse anche di club inglesi come Manchester United e Arsenal

Cengiz Under nel mirino delle big europee. Il fantasista turco, in forza alla Roma dall’estate 2017, è monitorato da tempo da club inglesi quali Arsenal, Tottenham, Manchester United e Manchester City, ma, in ultimo, anche il Bayern Monaco ha messo il turco tra i propri obiettivi di mercato. Come riportato da ESPN, il club bavarese vede in Under il sostituto di Arjen Robben (che a fine stagione potrebbe dare il suo addio al calcio) e al momento è il club favorito per assicurarsi le sue prestazioni; il valore del cartellino del giocatore è stimato sui 50 milioni dalla Roma, ma lo stesso Under preferirebbe trasferirsi in Premier League nel prossimo futuro. I due club di Manchester, tra i più interessati al turco, non avrebbero ancora avviato una vera trattativa, mentre di recente il club giallorosso ha rifiutato un’offerta (ritenuta troppo bassa) dell’Arsenal.