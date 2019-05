Franco Ceravolo, ex osservatore della Juve, spiazza tutti: «Ronaldo in bianconero? Un grande rimpianto»

Un grande rimpianto. Tant’é, oggi, Cristiano Ronaldo alla Juve. Almeno secondo la personale visione dell’attualità di Franco Ceravolo, ex capo degli osservatori bianconeri. Il riferimento è ai tempi in cui lavorava alla Vecchia Signora, quando sul suo taccuino passarono per anni nomi di futuri fuoriclasse. «Ripenso proprio a Cristiano Ronaldo, ma anche a Ronaldinho che avremmo potuto prendere a 18 anni o ad un altro rimpianto come Stankovic che andammo ad osservare a Belgrado – le sue parole a Radio Bianconera -. Ma ai tempi la politica societaria era quella di investire sui big e per i giovani non si facevano sforzi enormi».

Uno scenario che non gli ha comunque impedito di portare in bianconero, da giovanissimi, tanti talenti che si sono poi affermati su scala nazionale ed internazionale. «Impossibile fare un solo nome, ma penso a giocatori del calibro di Marchisio, Criscito, Giovinco, Mirante e Nocerino».