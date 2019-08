Ventura pronto a riabbracciare Alessio Cerci: la Salernitana sta per chiudere l’affare. Ecco le ultime sull’attaccante

Il futuro di Alessio Cerci sarà ancora una volta granata. L’esterno si prepara al ritorno in Italia per vestire la maglia della Salernitana in Serie B.

Come si apprende da Gianluca Di Marzio, il giocatore ha trovato un accordo totale con la compagine guidata da Giampiero Ventura. La firma del contratto che lo legherà alla Salernitana può arrivare già in giornata.