Cessione Palermo, nota ufficiale: «Falso il comunicato della Proto Group!»

Momenti concitati in casa Palermo per la cessione della società rosanero di Maurizio Zamparini, è guerra di comunicati ufficiali

E’ giallo in casa Palermo a poche ore dall’ufficialità della cessione della società rosanero da parte dell’ex patron Maurizio Zamparini. Con un comunicato ufficiale pubblicato attraverso il proprio sito web nella tarda mattinata odierna, infatti, il Palermo Calcio ha reso noto che «il comunicato stampa diramato oggi dalla società Proto Group Ltd e’ assolutamente falso e privo di qualsiasi fondamento».

Questo il comunicato citato dal Palermo della società Proto Group Ltd inerente l’acquisizione del Palermo: «Si comunica che nella serata di ieri è stato raggiunto l’accordo definitivo, siglato da un Notaio, per l’acquisto da parte della Proto Group Ltd, società londinese quotata alla Borsa di New York come Protolabs PRLB. L’acquisto è avvenuto ad una cifra simbolica di 10 Euro. Ringraziamo il Dr. Zamparini per aver agevolato il passaggio di proprietà. Ci metteremo subito al lavoro per portare già con il mercato di Gennaio degli innesti importanti per la squadra».

Questo, invece, il comunicato ufficiale del Palermo a poche ore dall’annuncio: «L’U.S. Città di Palermo comunica che il comunicato stampa diramato oggi dalla società Proto Group Ltd è assolutamente falso e privo di qualsiasi fondamento. La Società si riserva di adire le vie legali nei confronti dei responsabili di tale invenzione giornalistica a tutela della propria immagine ed onorabilità».