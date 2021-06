Cessione Salernitana: ecco il piano di Lotito per il club campano

Salernitana, Lotito potrebbe cedere il club ad un trust che lo amministri e preservi: basterà per essere in regola con la Figc?

Lotito dovrà cedere la Salernitana. Le norme non consentono deroghe e Gravina ha ribadito la sua posizione: prende piede così l’ipotesi della cessione ad un trust che amministri e preservi il club. L’ipotesi è stata messa su in modo da bypassare la data del 25 giugno, termine ultimo per cedere la proprietà granata, ritenuto però troppo stringente per valutare offerte adeguate.

Come riporta Tuttosport, l’idea è stata fatta circolare anche per saggiare le eventuali reazioni della Figc: basterà per essere in regola?