Cessione Samp, Ferrero: «Una barzelletta. I tifosi si illudono su Vialli»

Il patron Ferrero a ruota libera sulla cessione della Samp: ecco la risposta del presidente sulle indiscrezioni riguardanti la cordata Vialli

Cessione Samp: Ferrero non le manda a dire. Ecco le dichiarazioni del presidente blucerchiato, intercettato da Sky Sport.

«Questa è la barzelletta dell’estate, io non so niente e voi parlate con qualcuno che vi dà informazioni sbagliate. C’è un primo comunicato nel quale chiedo di venire fuori allo scoperto. Nel secondo comunicato vogliono vedere i conti, ma il prezzo è quello. I tifosi si illudono che il grande Vialli possa fare chissà cosa, sono molto felice se Vialli prende la squadra, ma deve dire ai suoi investitori che io ho chiesto una cifra adeguata e se mi danno un euro di meno la Samp non è in vendita».