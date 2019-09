CFR Cluj-Lazio streaming e probabili formazioni: dove vederla

CFR Cluj-Lazio streaming e probabili formazioni: impegno in trasferta per l’Aquila nella 1ª giornata di Europa League

Esordio insidioso in Europa League per la Lazio di Simone Inzaghi, che debutta nel Gruppo E di Europa League facendo visita ai rumeni del CFR Cluj, guidati da una vecchia conoscenza del calcio italiano come Dan Petrescu. CFR Cluj-Lazio: la partita si giocherà giovedì 19 settembre 2019 alle ore 18.55 allo Stadio Constantin Radulescu di Cluj-Napoca, in Romania.

I biancocelesti dovrebbero essere schierati con il 3-5-2. Simone Inzaghi potrebbe operare qualche variazione rispetto alla consueta formazione titolare per i tanti impegni ravvicinati che dovranno affrontare i capitolini. Davanti Caicedo potrebbe far rifiatare Immobile e affiancare Correa nel tandem d’attacco. Possibile rivoluzione a centrocampo, dove si candidano a una maglia da titolare Cataldi, Berisha e Jony al posto di Lucas Lleiva, Luis Alberto e Lulic. In difesa spazio a Vavro e Bastos con Acerbi.

La sfida di Europa League CFR Cluj-Lazio sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 471 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

CFR Cluj-Lazio

Competizione: Europa League 2019/2020

Quando: Giovedì 19 settembre 2019

Fischio d’inizio: ore 18.55

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 471 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go

Stadio: Stadio Constantin Radulescu (Cluj-Napoca, Romania)

Arbitro: Daniel Stefanski (Polonia)



Le probabili formazioni

CFR CLUJ (4-2-3-1): Vatca; Peteleu, Cestor, Burca, Camora; Itu, Hoban; Deac, Pereira, Paun; L. Traoré. All. Petrescu

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, V. Berisha, Jony; Correa, Caicedo. All. S. Inzaghi

