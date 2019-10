Champions, arbitri: Sidiropoulos per la Juventus, Grinfeld per l’Atalanta

Due italiane impegnate martedì nelle gare di Champions: Juventus-Lokomotiv Moska e Manchester City-Atalanta

La Uefa ha reso note le designazioni arbitrali in vista del prossimo turno di Champions in programma martedì 22 ottobre. In campo per le italiane ci saranno la Juventus e l’Atalanta.

I bianconeri sfideranno a Torino la Lokomotiv Mosca, a dirigere la gara ci sarà il greco Tasos Sidiropoulos. Per quanto riguarda l’Atalanta invece ci sarà l’israeliano Orel Grinfeld. I bergamaschi sfideranno il Manchester City all’Ethiam Stadium.