Champions, Valverde pensa all’Inter: a rischio Messi, Dembele e Ansu Fati out

Champions, il tecnico dei catalani spera nel recupero di Messi per la gara contro l’Inter

Sale l’attesa per la gara di Champions che vedrà impegnata l’Inter di Antonio Conte contro il Barcellona di Valverde. I catalani stanno vivendo un momento difficile anche a causa dei tantissimi infortuni che non hanno permesso ai balugrana di avere la rosa al completo neanche per una partita.

Come riporta l’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport infatti l’attesa è tutta per Messi, il capitano del Barca ha giocato solo 121 minuti dall’inizio della stagione ed è ancora in forse per la gara di Champions. Valverde deciderà dopo gli ultimi due allenamenti e molto dipenderà da quanto lo vorrà rischiare. I suoi compagni di reparto, Dembele e Ansu Fati, sono invece ko.