Champions: la Juventus perde, ma fa 5000! – VIDEO

Nella sesta giornata dei gironi di Champions, la Juventus cade a Berna contro il modesto Young Boys, ma tocca quota 5000 reti nella sua storia – VIDEO

Una sconfitta indolore per la Juventus, che conquista comunque la testa del suo girone a scapito del Manchester United, caduto in casa del Valencia. Allo Stade de Suisse di Berna, la banda di Allegri incassa la seconda sconfitta stagionale, anche questa volta in Champions League – l’altro precedente è la vittoria in rimonta dello United all’Allianz Stadium.

Un doppio passivo a cui stava per porre rimedio Paulo Dybala, autore di due gol da urlo a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, il secondo dei quali annullato a causa della posizione di Cristiano Ronaldo. La Juventus può comunque consolarsi con un dato statistico davvero interessante: il gol del 2-1 siglato dalla Joya è infatti il numero 5000 nella storia del club bianconero.