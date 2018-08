Introiti Champions League 2018/2019: ricchissimi i premi per le squadre italiane. Per la Juve quasi 60 milioni di ricavi già in partenza

Si parte. Si alza il sipario sulla nuova Champions 2018/2019 che, viste le modifiche apportate da Ceferin, rappresenterà un unicum nella storia della massima competizione continentale. La prima stagione dopo la riforma della Champions League vedrà un nuovo sistema di distribuzione: una discriminante importante sarà la storia di ciascun club. Il ranking storico è stato infatti la maggiore novità introdotta a livello di premi: il 30% dei compensi destinati ad ogni club verrà assegnato sulla base delle classifiche dei coefficienti di rendimento decennali. Parliamo della percentuale maggiore (insieme agli importi fissi relativi alle prestazioni), per una cifra da distribuire pari a 585 milioni di euro.

Ma come è stata stilata la classifica? Semplicissimo. Oltre ai punti coefficienti accumulati durante gli ultimi 10 anni, la classifica include dei punti bonus per la vittoria di UEFA Champions League/Coppa dei Campioni, UEFA Europa League/Coppa UEFA e Coppa delle Coppe. Sulla base di questi parametri è stata redatta una classifica, con il totale da 585 milioni di euro diviso in “quote di coefficiente” da spartire alle trentadue squadre partecipanti. Ogni quota di coefficiente vale 1,108 milioni di euro. La squadra più in basso in classifica riceverà una sola quota di coefficiente (1,108 milioni di euro). Una quota verrà aggiunta ad ogni posizione, quindi la squadra prima in classifica riceverà 32 quote di coefficiente (35,46 milioni di euro).

Introiti Champions League 2018/2019: il ranking delle big

A onor di cronaca, la classifica vede in vetta ovviamente il Real Madrid seguito da Barcellona e Bayern Monaco: nella top 10 trovano spazio anche Atletico Madrid, Manchester United, Chelsea, Juventus, Porto, Arsenal e Benfica. Fuori dalle prime 10 alcune big come PSG (11esimo), Manchester City (14esimo), Liverpool (15esimo): tra le italiane che parteciperanno alla prossima Champions League, l’Inter è 22esima, il Napoli 28esimo e la Roma 32esima.

La classifica dei ricavi vedrà quindi il Real Madrid incassare 35,46 milioni, Barcellona 34,35 milioni e il Bayern Monaco 33,24. La prima italiana in questa classifica è ovviamente la Juve che riceverà 29,92 milioni per la sola partecipazione. L’Inter, al diciassettesimo posto, incasserà 17,73 milioni mentre chiudono la classifica delle italiane Napoli e Roma che riceveranno rispettivamente 13,30 e 12,19 milioni. Provando a fare una stima dei ricavi minimi che le tre italiane potranno ottenere, risulta che la Juve tra market pool, partecipazione e ranking storico potrebbe vedere le proprie casse rimpolpate da quasi 60 milioni di euro. Il Napoli, dovesse perderle tutte, riceverebbe 39,5 milioni mentre l’Inter alla sua prima partecipazione alla Champions League dopo 7 anni incasserebbe 38,9 milioni. Chiude la classifica la Roma con 35,9 milioni incassati.

