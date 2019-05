Champions League 2019-20: i ricavi minimi delle italiane, alla Juve un top player in regalo. Lo scenario stimato tra market pool, partecipazione e ranking storico

Terminata una stagione se ne fa un’altra. Per quattro squadre italiane quest’ultima comprenderà la Champions League: trattasi di Juventus, Napoli, Atalanta e Inter. In attesa di scoprire come e quanto le varie compagini si rinforzeranno per la massima competizione europea, si può provare a ipotizzare quanto le varie squadre incasseranno dalla Uefa.

Secondo le stime di Calcio&Finanza – tra market pool, partecipazione e ranking storico – sono questi i ricavi minimi (nel peggiore quindi dei casi tra verdetti dei playoff, risultati e percorso) che rinverdiranno le casse dei club italiani. Senza contare gli incassi dal botteghino per le partite interne…

JUVENTUS: 58,5 MILIONI

NAPOLI: 39,4 MILIONI

ATALANTA: 24,8 MILIONI

INTER: 35,5 MILIONI