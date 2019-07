Champions League 2019/20 su Mediaset: le partite in chiaro

Accordo con Sky: Rai beffata, le partite della Champions League 2019/2020 su Mediaset in chiaro. Al Biscione anche la Supercoppa europea

Novità importante sul fronte dei diritti televisivi in chiaro della Champions League. Champions League 2019/2020 su Mediaset: dalla nuova stagione, in virtù di un accordo commerciale con Sky, il Biscione potrà trasmettere in chiaro sul digitale terrestre diversi match della massima competizione europea.

Beffata la RAI, che aveva acquisito i diritti dello scorso anno e ha perso i diritti in chiaro nonostante vantasse un’opzione per il 2019/2020, che è stata di fatto ribaltata con l’intesa siglata con Sky. A nulla è valso il ricorso d’urgenza inoltrato dalla tv pubblica, che è stato rigettato dal Tribunale di Milano, sezione imprese. Per l’ufficialità dell’acquisizione dei diritti in chiaro della Champions League da parte di Mediaset manca soltanto l’ok dell’UEFA, che è da considerarsi comunque un atto formale.

Champions League 2019/20, le partite in chiaro su Mediaset

In base all’intesa con Sky, Mediaset trasmetterà in chiaro 15 partite della Champions League 2019/2020 il mercoledì più la Supercoppa europea. Nel palinsesto del Biscione le partite in diretta potrebbero sostituire su Canale 5 il programma di Barbara D’Urso ‘Non è la D’Urso’.

L’accordo potrebbe tuttavia permettere a Mediaset di trasmettere, durante la sola fase a gironi, una seconda partita in chiaro a giornata. La Champions League 2019/2020 terminerà il 30 maggio 2020 con la finale che si giocherà allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul. La prima giornata della fase a gironi si disputerà invece il 17 e il 18 settembre 2019. L’elenco delle partite di Champions League in chiaro da Mediaset sarà inserito su questa pagina appena sarà ufficializzato.