Champions, sarà lo spagnolo Del Cerro Grande l’arbitro di Ajax-Juve

Champions, lo spagnolo Del Cerro Grande dirigerà Ajax-Juve, quarto di finale d’andata che si giocherà all’Amsterdam Arena

La Champions League entra nel vivo e la Juve, mercoledì, è attesa al grande scontro con l’Ajax, all’Amsterdam Arena. Quarto di finale non semplice, ma neanche impossibile, con i bianconeri che recupereranno per l’occasione Cristiano Ronaldo, ma forse perderanno Emre Can.

Intanto sono state diramate le designazioni arbitrali per i quarti di finale di Champions League: Ajax–Juventus sarà affidata allo spagnolo Carlos del Cerro Grande, coadiuvato da Jimenez e Fernandez.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (ESP)

Assistente 1: Juan Carlos Yuste Jiménez (ESP)

Assistente 2: Roberto Alonso Fernández (ESP)

Quarto uomo: Anastásios Sidirópoulos (GRE)

VAR: Alejandro José Hernández Hernández (ESP)

AVAR: Juan Martínez Munuera (ESP)