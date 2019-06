Champions League, è tripudio Liverpool. La macchina perfetta di Klopp

Il Liverpool vince meritatamente la Champions League. Merito di Jurgen Klopp, capace rendere perfetta la macchina Reds

Non vincere il campionato a cui si partecipa con 97 punti dovrebbe essere una cosa illegale in qualsiasi pianeta del sistema solare. Solo un alieno Manchester City gliel’ha impedito. Facile, quindi. Si ripiega sulla Champions League. Nella notte di Madrid il Liverpool scrive nuovamente il suo nome nell’albo d’oro (è la sesta volta), e lo fa in maniera che più meritata non si può.

Tutti gli applausi vanno indirizzati verso Jurgen Klopp. Sì, perché il tecnico ha saputo costruire in pochi anni una realtà che fino a qualche stagione fa era diventata di secondo piano. Una squadra fisica, tecnica e sopratutto tanto vogliosa. È stato in grado di valorizzare profili apparentemente sconosciuti come Alexander-Arnold e Robertson, dato una seconda vita ad altri calciatori, vedasi Wijnaldum. Ha reso Salah il giocatore, attualmente, forse più forte della Premier.

Laddove non è riuscito il tedesco, ci ha pensato il mercato. La differenza tra Alisson e Karius si è vista proprio nell’atto conclusivo di quest’anno. La difesa è stata aggiustata da Virgil Van Dijk, un vero e proprio mostro. Tutti in piedi per la macchina rossa, una macchina perfetta. Non si può che applaudire.