Champions League Femminile: ecco le avversarie di Juventus e Fiorentina nella fase ad eliminazione diretta

L’urna di Nyon ha riservato un sorteggio duro per le squadre italiane impegnate in Champions League. La Juventus è stata sorteggiata in seconda fascia, mentre la Fiorentina è riuscita in extremis ad entrare in prima fascia, complice l’eliminazione del Kvinner per mano dell’Anderlecht.

Le ragazze di Rita Guarino affronteranno il Barcellona, finalista della scorsa edizione della Champions League. La Fiorentina, invece, dovrà vedersela con l’Arsenal.