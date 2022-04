Corsa Champions League: attenta Juve, Italiano e Mou non scherzano

Si infiamma la volata per conquistare un posto in Champions League: la Juve incalzata da Roma e Fiorentina

Appena un paio di settimane fa, prima del derby d’Italia con l’Inter, si vaneggiava ancora di remuntada Juve, con in cassaforte il pass per la Champions League e la pazza idea di infilare tutti di rincorsa nella lotta per lo Scudetto.

Solita italica perversione di voler etichettare tutto troppo in fretta, senza fare i conti con la realtà. Che all’alba della domenica di Pasqua risveglia di soprassalto i cuori bianconeri, non più così sicuri e baldanzosi. Galeotto il pareggio arraffato in pieno recupero contro un Bologna eroico nei dieci minuti conclusivi.

Al netto dell’ennesimo discusso e discutibile episodio arbitrale, non è stata vera Juve. O meglio, è stata una squadra sulla falsariga di quel che aveva proposto nei primi mesi di campionato. Lenta, senza troppe idee e colpita con merito dai felsinei. Che poi si sono fatti del male da soli (vero, Medel?), costringendosi alle barricate senza se e senza ma in 9 contro 11.

Ma il punticino agganciato dalla zuccata di Vlahovic (per il resto anonimo, va detto) non può bastare e non può tranquillizzare a cinque giornate dal termine. Perché da dietro spinge forte la sorprendente Fiorentina di Vincenzo Italiano che tra qualche giorno avrà anche la straordinaria occasione di assestare un cazzotto psicologico non indifferente agli storici rivali se riuscirà a compiere l’impresa in Coppa Italia.

In quel caso ne potremmo vedere davvero delle belle, a maggior ragione se quel vecchio volpone di José Mourinho riuscisse a fare risultato nel posticipo contro il Napoli. La Roma dello Special One ha trovato ormai da settimane ritmo, continuità e concretezza, riaccendendo la miccia del sogno Champions League.

Esercizio di stile completamente inutile avventurarsi però in tabelle e consultazioni ragionate dei calendari. La storia maldestra e confusa di questa Serie A dovrebbero avercelo insegnato.