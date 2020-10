Ciro Immobile, attaccante della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Borussia Dortmund

«La consapevolezza, l’unione, la compattezza, sono le cose che ci hanno sempre contraddistinti. La squadra era un po’ triste dopo Genova per via del risultato, ma siamo tutti emozionati ed orgogliosi per l’esordio in Champions, non penso che la testa sia ancora a Marassi. Ci prendiamo le critiche, ma guardiamo avanti. Nemmeno lo scorso anno siamo partiti alla grandissima».