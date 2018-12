«Se non passiamo il turno siamo dei c…»: il web non dimentica Ancelotti e il tweet del Napoli – FOTO

Liverpool-Napoli è terminata 1-0, azzurri fuori dalla Champions League: il web non dimentica le parole di Ancelotti e il tweet azzurro…

Liverpool-Napoli, 1-0 all’Anfield Road: azzurri eliminati dalla Champions League e retrocessi in Europa League. Un’eliminazione amara, con i partenopei che hanno raccolto questa sera la prima sconfitta del girone e, nonostante le tre sconfitte patite dai Reds, la formazione di Jurgen Klopp festeggia.

E i social non perdonano: dilagano sul web le parole di Carlo Ancelotti di qualche settimana fa, «se non passiamo il turno siamo dei coglioni», e soprattutto il tweet del Napoli in cui si elogiava l’imbattibilità europea di Mertens e compagni, celebrata pochi minuti dopo il ko della Juventus contro il Manchester United. Ecco una carrellata di tweet:

Eravate l’unica squadra italiana imbattuta … bisognava avere pazienza pic.twitter.com/hICQWu4Aod — GIUSEPPE VITTIGLI 🇸🇾 🇮🇹 (@GVITTIGLI) 11 dicembre 2018

“Siamo l’unica squadra italiana imbattuta in Champions League” pic.twitter.com/3O7Dplcrsc — Mardini #بؤساء (@Mardinizz) 11 dicembre 2018





Erano l’unica squadra italiana imbattuta in @ChampionsLeague…

Appunto, erano… 😂😂😂 — Fabio Debellis (@fadebellis) 11 dicembre 2018

Ma ricordiamo anche il vate Ancelotti “Se non passiamo siamo dei coglioni” — Nicola Bazzicalupi (@Bazziero) 11 dicembre 2018