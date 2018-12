Champions, Presidente Besiktas: «Sarà un girone duro»

Le parole di Orman sul girone di Champions League in cui oltre al Besiktas c’è anche il Napoli di Maurizio Sarri

Fikret Orman, presidente del Besiktas, ha commentato così il sorteggio dei gironi di Champions League: «Nel nostro gruppo non ci sono squadre come Barcellona o Real Madrid, ma sarà comunque molto difficile per tutti. Non sarà facile per noi, ma neanche per le altre venirci ad affrontare: saranno tutte sfide complicate. Non sappiamo dove arriveremo, ma daremo il massimo. Il Benfica è una squadra che ha una grande storia. Il Napoli l’anno scorso ha disputato un ottimo campionato, mentre la Dinamo Kiev è pericolosa soprattutto in Ucraina. Noi vogliamo far bene nel nostro stadio» queste le parole rilasciate a Radio Crc.

MERCATO – Orman, infine, si lascia andare ad una dichiarazione di mercato: «Balotelli? Per noi sarebbe un piacere giocare con lui, ma è un ragazzo molto difficile, si leggono troppe cose su di lui e quindi non credo che lo prenderemo» porte chiuse dunque all’attaccante di proprietà del Liverpool.