Chelsea e Arsenal contro Uefa: rabbia per finale Europa League a Baku

In Inghilterra tutti contro la Uefa per la scelta di Baku. E anche Jurgen Klopp si schiera contro Ceferin&co.

I tifosi inglesi, dopo i successi di Tottenham e Liverpool in Champions League, sono pronti a gustarsi anche una finale di Europa League dal sapore britannico. Arsenal e Chelsea si contenderanno il trofeo, ma le due storiche rivali sono unite nella “guerra” alla Uefa.

I due club londinesi, infatti, non hanno digerito la scelta della sede della finale dell’ex Coppa Uefa. La delicatissima partita si giocherà a Baku, capitale dell’Azerbaigian. Lo stadio olimpico cittadino può contenere ben 68.700 posti, ma i problemi sono di ben altra natura. La città non è raggiungibile attraverso un volo diretto da Londra, motivo per cui il costo del biglietto per una sola persona è di circa 1000 euro! I supporter di Chelsea e Arsenal ma non solo sono insorti contro la Uefa urlando allo scandalo, ma l’organo direttivo calcistico fa sapere che la colpa è dell’aeroporto di Baku, capace di accogliere solo 15mila arrivi. Inoltre, ai due club sono stati concessi soltanto 6000 biglietti ciascuno.

Anche Jurgen Klopp ha espresso parole dure contro la scelta della Uefa, che danneggia non solo il Chelsea e l’Arsenal in quanto finaliste, ma tutti i tifosi di calcio:«Questi signori che prendono le decisioni, non so cosa facciano per colazione la mattina. Baku, non avrei idea di come andarci, c’è un volo regolare di linea? Queste scelte devono essere molto più sensate, molto più ragionevoli. Sembra irresponsabile, non so come facciano».