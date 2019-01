Durante il dialogo tra Chelsea e Atletico Madrid per Morata, i Blues chiedono una clausola che riguarda Sarri: ecco quale

Alvaro Morata sta per tornare a Madrid. L’attaccante del Chelsea è vicinissimo all’Atletico Madrid, e il tecnico Diego Simeone vuole a tutti i costi lo spagnolo. Le due società stanno trattando per definire le cifre e i dettagli dell’operazione, che sembra ormai in fase conclusiva. Tuttavia, i Blues chiedono ai Colchoneros una particolare clausola che riguarda… Maurizio Sarri. Il tecnico dei londinesi non sta vivendo un buon momento, e la sua panchina in Premier League traballa. I rapporti con lo spogliatoio, oltretutto, non sono proprio idilliaci, soprattutto con l’iberico. Proprio in ragione di ciò, il Chelsea chiede l’aggiunta di una clausola che permetterebbe al giocatore di tornare l’anno prossimo in caso di esonero dell’ex allenatore del Napoli. La punta in ogni caso tornerà nella Liga in prestito (da capire se con diritto od obbligo di riscatto).