Chelsea, Azpilicueta carico: «Un sogno vincere il Mondiale per Club»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Chelsea domani scenderà in campo nella semifinale del Mondiale per Club: in conferenza ha parlato Azpilicueta

Cesar Azpilicueta ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale del Mondiale per Club di domani. Le parole del difensore del Chelsea:

«Vincere il Mondiale per Club sarebbe un sogno, ma prima dobbiamo giocare una partita importanti domani. Dovremo mettere in campo i nostri punti di forza sin da subito. Sono carico e motivato».