Chelsea, bye bye Higuain-Sarri: occhi sul recordman Lewandowski

Il Chelsea prega di evitare il blocco del mercato dalla UEFA e sogna Lewandowski: pronta l’offerta per il polacco

Il futuro di Gonzalo Higuain al Chelsea dipende strettamente dalla permanenza di Maurizio Sarri. Il tecnico però non gode di particolare popolarità nell’ambiente Blues, per utilizzare un eufemismo. Intanto, in Inghilterra si parla già del futuro bomber del club londinese.

I vertici del Chelsea, stanno alle indiscrezioni dei tabloid britannici, hanno messo gli occhi su Robert Lewandowski. Il bomber polacco ha raggiunto i 200 gol in Bundesliga, e può salutare il Bayern Monaco. La punta sembra pronta a una nuova esperienza, visto che ha 30 anni e milita nel club bavarese dal 2014. Si parla di un’offerta di 70 milioni di sterline per lui, ma il Chelsea deve prima fare i conti con la UEFA, che ha annunciato il blocco per il mercato 2019/20. Il club è pronto al ricorso.