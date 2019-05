Gary Cahill a muso duro contro Maurizio Sarri. Il difensore dei blues non si risparmia

L’ex capitano del Chelsea si scaglia contro l’ex allenatore del Napoli, Maurizio Sarri. Gary Cahill non si è risparmiato, commentando con amarezza l’andamento della stagione dei blues.

Ecco le sue parole: «Non è stato giusto, non solo nei miei confronti, ma anche con alcuni giocatori che stanno qui da molto tempo e che hanno vinto tanto. Per me è difficile portare rispetto a qualcuno che non è capace di fare altrettanto. Ho giocato regolarmente nelle precedenti sei stagioni e ho vinto tutto con il Chelsea, non mi sarei mai aspettato di stare così tanto in tribuna. stato davvero terribile per me personalmente. Quando andrò via cancellerò dalla testa quest’anno, il mio ultimo ricordo sarà la finale della FA Cup della scorsa stagione».