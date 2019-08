Chelsea, che gaffe: storpiato il nome di Jorginho sulla maglietta

Chelsea, che gaffe in Supercoppa Europea: storpiato il nome di Jorginho sulla maglietta del centrocampista

Gaffe in mondovisione per il Chelsea. Impegnato questa sera nella Supercoppa Europea, titolo messo in palio nel derby inglese con il Liverpool.

Il club di Londra, infatti, ha dotato Jorginho di una casacca con il nome… sbagliato. Sulla maglia del playmaker italo-brasiliano, infatti, compare la scritta “Jorghino”.