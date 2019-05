I blues annunciano il rinnovo del contratto, in scadenza a giugno, con il difensore brasiliano: insieme fino al 2021

David Luiz rinnova il suo contratto con il Chelsea fino al 2021. Il difensore brasiliano, che giocherà la finale di Europa League contro i rivali cittadini dell’Arsenal, ha firmato il prolungamento, era in scadenza a giugno. Sarri non perderà dunque, in vista della prossima stagione, uno dei pilastri della sua retroguardia. Ricordiamo infatti che il mercato del Chelsea sarà bloccato.

Ecco il comunicato del club londinese: «Affare fatto! Il difensore del Chelsea David Luiz ha firmato un nuovo contratto con il club fino al 2021“. Il difensore, perno della difesa di Maurizio Sarri come testimoniano le 48 presenze stagionali, dopo la firma ha dichiarato sempre per il sito ufficiale dei Blues: “Sono felice di essere qui e di poter rimanere. Amo questo club e ho ancora l’ambizione di un giovane giocatore»