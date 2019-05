Chelsea-Eintracht highlights e gol: le azioni salienti della semifinale di ritorno della Europa League 2018/2019

Chelsea-Eintracht highlights e gol: i momenti principali della semifinale di ritorno della Europa League 2018/2019. A Stamford Bridge, i ‘blues’ di Maurizio Sarri sfidano la squadra tedesca guidata da Adolf Hutter nel secondo atto della semifinale europea. Nella gara d’andata, giocata una settimana fa a Francoforte, le due squadre pareggiarono per 1-1. Per qualificarsi in finale, il Chelsea potrà anche pareggiare per 0-0; all’Eintracht, invece, servirà una vittoria o un pareggio con almeno due reti segnate. In caso di 1-1 finale si procederà ai tempi supplementari e, con eventuale persistenza del risultato, ai calci di rigore. Chi avrà la meglio affronterà in finale – mercoledì 29 maggio a Baku – la vincente tra Valencia e Arsenal.

28′ CHELSEA IN VANTAGGIO CON LOFTUS-CHEEK! HAZARD IMBUCA PER LOFTUS-CHEEK CHE NON VIENE COMPLETAMENTE MARCATO DA UN INGENUO HINTEREGGER E PUO’ COSI’ CALCIARE SUL SECONDO PALO PER L’1-0.